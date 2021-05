PERUGIA – Ancora una tragedia sulle strade umbre. Nel tardo pomeriggio di lunedì una bambina cdi cinque anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto tra Migiana e Mantignana. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, lo scontro tra due auto è avvenuto nel pomeriggio tra Migiana e Mantignana. Quattro le persone coinvolte, tra cui la mamma e la bambina di circa 5 anni. Gli altri due feriti sono in codice giallo.