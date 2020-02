Perugia, bancomat fatto saltare in aria nella notte: paura a Pila

PERUGIA – Ennesimo colpo al bancomat. Nel cuore della notte, all’incirca intorno alle 2, 30 tra mercoledì e giovedì,, due squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenute a Pila in seguito allo scoppio del bancomat dell’ufficio postale. Sul posto si sono subito portati anche i carabinieri del capoluogo. Al momento non si conosce l’eventuale cifra trafugata e se si tratta di un colpo studiato a tavolino come tutto farebbe pensare. Indagini in corso.