Perugia, elezioni universitarie: Udu sbaraglia la concorrenza

PERUGIA – Si sono concluse le votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche dell’Università degli Studi di Perugia, ai fini del rinnovo delle cariche in seno a consiglio di amministrazione, Senato accademico, consiglio degli studenti, di dipartimento, di corso di studio e commissioni di garanzia degli studenti della regione Umbria. “Desidero innanzitutto ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita di queste elezioni”, ha detto il rettore Maurizio Oliviero.

Affluenza significativa

“Un dato che ci appare particolarmente significativo è quello relativo all’affluenza registrata, pari a circa il 44%. Una straordinaria partecipazione, la più alta di sempre, che dimostra come un’istituzione capace di porsi in una posizione di vero ascolto delle idee e delle iniziative dei giovani, ne incoraggia il coinvolgimento, consentendo loro di farsi parte attiva dei processi decisionali, democratici e strategici, a sicura garanzia di reciproco beneficio. Alle elette e agli eletti vanno, dunque, i miei migliori auguri per un proficuo lavoro e l’impegno che continueremo ad ascoltare. Un ringraziamento particolare va, infine, a tutte le candidate e ai candidati che, mettendosi generosamente a disposizione, hanno dimostrato un’attenzione e uno spirito di appartenenza encomiabili nei confronti dell’Ateneo”.

Udu davanti a tutti

Sono risultati eletti in Senato accademico quattro rappresentanti della lista “Udu – sinistra universitaria”; in consiglio di amministrazione due di “Udu – sinistra universitaria”; nel consiglio degli studenti 24 di “Udu – sinistra universitaria”, tre della lista “Idm – idee in movimento”, tre di “Unismart – direzione studenti”; nella Commissione di caranzia degli Studenti della Regione Umbria cinque di “Udu – sinistra universitaria”, uno di “Idm – idee in movimento” e uno di “Unismart – direzione studenti”.