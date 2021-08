Perugia, ecco le maglie per la nuova stagione: “Richiami a tendenze della moda”

PERUGIA– Giornata di presentazioni in casa Perugia. L’occasione è stata quella di presentare le tre maglie per la nuova stagione, con la prima indossata dal giovane Samuele Righetti.

Così si legge nella nota della società: “Troviamo un forte richiamo a quella che è un’attuale tendenza nella moda street. Per il fronte maglia, infatti, è stata utilizzata la tecnica denominata “tie dye” che troviamo sia sulla prima maglia nella classica colorazione rossa con dettagli bianchi a contrasto, sia sulla terza maglia dove è ancora presente lo storico colore blu, seguito da contrasti rossi e bianchi. Su entrambe le maglie questa tecnica viene sovrapposta da un pattern raffigurante il Grifo tono su tono. Per la seconda maglia è stato realizzato un design totalmente diverso e discostato dalle altre due, caratterizzato da un pattern ispirato ad un effetto “glitch” (effetto video molto utilizzato negli ultimi anni che ricostruisce un errore di programmazione originariamente non voluto) disposto verticalmente rispetto alla maglia e composto da un mix di grigi e rossi”.