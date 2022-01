Perugia, ecco la prima cessione: Sounas passa al Catanzaro

PERUGIA – Lascia il Grifo il centrocampista greco Dimitrios Sounas che passa al Catanzaro in serie C a titolo definitivo.

L’ormai ex grifone ha voluto salutare tutto l’ambiente biancorosso con un post su Instagram: “Dopo un anno e mezzo ha scritto Sounas – e arrivato il momento dei saluti.. Per me è stato un grande onore indossare questi colori!! Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, allenatori , staff tecnici, dottori , fisioterapisti e magazzinieri per i bei momenti che abbiamo vissuto!!!! E soprattutto i tifosi del Grifo che specialmente in questo ultimo periodo mi sono stati molto vicino!!! Vi porterò sempre nel mio cuore”.