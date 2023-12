Perugia e Terni perdono posizioni nella classifica sulla qualità della vita

MILANO – Perugia e Terni perdono posizioni nell’indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, 107 complessivamente. Il capoluogo umbro si colloca infatti al 49/o posto, scendendo di otto rispetto alla precedente rilevazione. Terni è 62/a, anche in questo caso meno otto posizioni. Qualità della vita del sole 24 ore prende in esame 90 indicatori suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ognuna con 15 indicatori) che accompagna l’indagine dal 1990. Sono: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi, demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Sul podio generale salgono al terzo posto Trento (già vincitrice dell’indice sportività e di ecosistema urbano), al secondo Bologna (vincitrice dell’edizione 2022 e sempre in testa nella categoria “demografia, salute e società” spinta dai livelli di istruzione elevati) e al primo Udine.

Focus sulle donne

Infine, per quanto riguarda l’indicatore che analizza la qualità della vita delle donne Perugia perde otto posizioni, passando dalla 12esima alla 20esima, mentre Terni risale la classifica (era al 42esimo) e si piazza al numero 32. L’indicatore vuole monitorare nel tempo i miglioramenti o i peggioramenti nel campo della parità di genere, una delle missioni del Pnrr, in fatto di riduzione del gap occupazione, ad esempio, livelli di occupazione femminile e retribuzione.