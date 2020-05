Perugia e Ternana conosceranno il futuro della stagione il prossimo 20 maggio

Il futuro della stagione di Perugia e Ternana (quella del Gubbio possiamo considerarla conclusa visto che la regular season di C non riprenderà e i Lupi non sono coinvolti nei playoff) si deciderà il 20 maggio. In quella data è stato infatti convocato il consiglio federale per decidere sui tre campionati professionistici e sulla serie D e tutti i dilettanti. Si capirà quindi se la serie B insieme alla serie A potrà ripartire e se in serie C, assodato lo stop al campionato, ci sarà spazio magari ad agosto, per la finale di coppa Italia e i playoff che assegnano il quarto posto. In quella sede, probabilmente, si discuterà anche della riforma dei campionati, da attuare subito in caso di stop o fra due anni se la stagione andrà avanti.

Di seguito, ecco il comunicato ufficiale.

“La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali”