Perugia, è stato individuato uno degli autori delle scritte sui monumenti

PERUGIA – Individuato dalla polizia uno dei presunti autori di numerose scritte comparse nel centro storico perugino nella mattina di domenica scorsa, anche su monumenti pubblici. Si tratta di un tunisino di 32 anni che è stato denunciato a piede libero ed essendo risultato irregolare in Italia a suo carico è stato avviato l’iter per l’espulsione, venendo condotto in un centro di accoglienza. Tra gli elementi d’accusa raccolti dalla digos a carico dello straniero – riferiscono gli inquirenti – numerosi tatuaggi trovati sul suo corpo, alcuni dei quali raffiguranti il simbolo di un gruppo ultras di una squadra calcistica di Tunisi presente in molte delle scritte comparse in città.

L’ammissione

L’uomo ha tra l’altro ammesso di essere tra gli autori degli imbrattamenti. La polizia si è focalizzata sull’analisi delle immagini riprese da diversi impianti di video sorveglianza, sui contributi informativi di alcuni cittadini, nonché sui servizi di monitoraggio dei luoghi del centro storico solitamente frequentati da giovani extracomunitari. Nella serata di lunedì, uno dei soggetti ritenuti coinvolti negli imbrattamenti è stato localizzato nei pressi di un bar di piazza Grimana e sottoposto a controllo. All’interno di un marsupio in uso allo straniero la polizia ha trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Le indagini proseguono per individuare gli altri autori degli imbrattamenti.