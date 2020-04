Perugia, è morto Luigi Longobucco segretario provinciale della Cisal

PERUGIA – Mondo sindacale in lutto. È morto Luigi Longobucco, 47 anni, segretario provinciale della Cisal Umbria e Rsu dell’Adisu Perugia. A strapparlo in pochi mesi alla moglie Rosanna e al figlioletto Francesco un male che ha combattuto con tutte le proprie forze, ma che alla fine non gli ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto martedì a Perugia, mentre la salma sarà tumulata a Cirò (Crotone), cittadina in cui era cresciuto e che aveva lasciato per gli studi universitari a Perugia. Era stata candidato alle ultime elezioni amministrative di Perugia con la lista di Giuliano Giubilei.

Ricordo A ricordarlo, a poche ore dalla morte, è stato Vincenzo Filice, segretario generale regionale della Cisal Umbria, che, insieme a tutta la confederazione: “Luigi era un amico sincero, un marito presente, un padre affettuoso, un sindacalista attento, ma soprattutto un uomo perbene, pieno di valori, pronto ad aiutare e ad ascoltare chi aveva bisogno. Non ci sono parole – continua in una nota Filice – per esprimere il dolore di questa grande perdita. Luigi ha combattuto come un leone in questi mesi, ben consapevole che sua moglie Rosanna e, soprattutto, suo figlio Francesco, ancora così piccolo, avevano bisogno di lui. Non possiamo fare altro che stringerci intorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore”. A piangere Longobucco anche l’associazione Lucana in Umbria che lo ricorda come “uomo sempre presente e pronto ad aiutare gli altri, amico di tutti, Luigi è stato assiduamente vicino alla nostra associazione, con suggerimenti e partecipazione, non facendo mancare mai il suo contributo e i suoi consigli sempre preziosi”.

Il Pd A esprimere profondo cordoglio anche il Pd e i gruppi consiliari di Regione e Comune: “Con Luigi perdiamo uno sguardo sulla città e sulla vita sempre aperto e acuto, una passione politica e civile ricca di curiosità e originalità. Per anni ci ha regalato un contributo di idee e di punti di vista mai banali sulla vita della nostra comunità e sui fatti che la riguardavano. L’amore e la cura per la terra che lo ha accolto, la sua generosa disponibilità a tendere la mano agli altri, il suo sorriso senza condizioni, ci mancheranno. Con grande commozione, ci stringiamo ai suoi familiari, ai quali rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.