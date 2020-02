Perugia in lutto, è morto l’ex presidente dell’associazione Umbria jazz Saverio Ripa di Meana

PERUGIA – Umbria jazz e Perugia piangono Saverio Ripa di Meana, per quasi dieci anni presidente dell’associazione UJ; una fase, quella che va dal 1991 al 1998, caratterizzata da «una grande crescita del festival. I funerali si terranno mercoledì alle 16 nel duomo di Perugia. “Ripa di Meana – dice UJ in una nota – ha guidato la manifestazione con la signorile passione e la sobrietà di modi che erano tratti caratterizzanti della sua personalità, assieme alla professionalità del manager e al rigore dell’amministratore. Alla sua famiglia l’abbraccio di chi con lui ha condiviso impegno, entusiasmo, soddisfazioni”. Fratello di Carlo e uomo attento ai temi che riguardano l’ambiente e l’urbanistica, Saverio Ripa di Meana è stato anche dirigente del gruppo Buitoni e Nestlé e, dal 2010, presidente dell’associazione culturale Per Perugia e oltre.

Cordoglio L’assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti parla di un “manager attento, grande appassionato, che viene ricordato per le particolari doti umane e professionali. A nome mio personale e della Regione giungano alla sua famiglia sentite condoglianze”. Per il commissario Pd Walter Verini Ripa di Meana era “uomo colto e gentile, animato da passione civile e democratica. Lo ricordiamo come importante dirigente del gruppo Ibp-Perugina, aperto al dialogo e a una visione moderna delle relazioni sindacali”.