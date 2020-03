E’ morto il fotografo Pietro Crocchioni, giornalismo umbro in lutto

PERUGIA – Mondo del giornalismo umbro, e non solo, in lutto. Nella notte, tra martedì e mercoledì, è morto Pietro Crocchioni. Conosciuto e apprezzato da generazioni di giornalisti per il lavoro svolto al quotidiano La Nazione di cui era uno dei volt più conosciuti. Dopo aver lasciato la professione si era dedicato alla pittura, ottenendo riconoscimenti in concorsi ed estemporanee. Un abbraccio alla moglie e ai figli Matteo e Tommaso con le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.