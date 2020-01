Perugia, è morto il ciclista investito da una moto a Corciano

PERUGIA – Purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sabato mattina all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia il ciclista di 62 anni che alcuni giorni fa era stato investito da una moto a Ellera di Corciano. Corciano. L’incidente era avvenuto giovedì pomeriggio lungo via Gramsci: l’uomo in sella alla bicicletta è stato letteralmente travolto da una moto. Il motociclista era stato trasportato al pronto soccorso dove i medici gli avevano riscontrato ferite lievi.