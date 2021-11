PERUGIA – La politica umbra in lutto. E’ deceduto Roberto Carpinelli, per tre legislature consigliere regionale e una lunga militanza nella sinistra umbra. Marscianese classe 1964, Carpinelli è stato dipendente della Provincia di Perugia e, per molti anni, segretario regionale del Pdci, facendo parte anche del comitato centrale e della direzione nazionale del partito. Carpinelli, che ha militato anche nel Pci e in Rifondazione, è stato anche assessore comunale a Marsciano per poi diventare, tra il 2005 e il 2015, consigliere regionale.