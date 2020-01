Perugia, è morta Nerina Antonini Ponti: una vita tutta dedicata alla scuola e alla Cisl

PERUGIA – È morta nella notte tra domenica e lunedì Nerina Antonini Ponti, insegnante e sindacalista della Cisl. Ne dà notizia il marito Antonio Carlo Ponti. Ricopriva attualmente il ruolo di responsabile del coordinamento donne e pensionati della Fnp Cisl Umbria. Di professione insegnante, è stata nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, poi ha fatto parte del Consiglio di amministrazione Enam e membro regionale per le pari opportunità. Fra gli incarichi di Nerina Ponti anche la guida della segreteria generale regionale della Cisl Scuola, poi membro del Direttivo nazionale della Cisl Scuola e membro dello staff della segreteria nazionale. È stata anche assessore della Provincia di Perugia con deleghe Pari Opportunità, Risorse Umane e Comunicazione.

Porzi “L’ho sempre considerata una donna ‘speciale’, che ha lasciato in ogni ambito in cui ha lavorato impronte indelebili di grande rilevanza sociale e culturale”. Così la consigliera regionale Donatella Porzi (Pd) esprime il suo cordoglio alla famiglia di Nerina Antonini Ponti. “Sia nel mondo della scuola, attraverso il suo prestigioso ruolo sindacale (segretaria regionale Cisl scuola), sia da assessore provinciale – aggiunge Porzi –. Nerina ha rappresentato per me un punto di riferimento qualificato ed insostituibile. Piango dunque la sua scomparsa abbracciando con affetto tutti i suoi cari”.