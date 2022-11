PERUGIA – È morta sabato a 99 anni Luciana Cajani Spagnoli, moglie di Lino Spagnoli e madre di Carla, Mario e Nicoletta, quest’ultima amministratrice delegata dell’azienda di famiglia. Cordoglio viene espresso anche dal sindaco Andrea Romizi e dall’amministrazione comunale, che esprimono in una nota vicinanza alla famiglia: “Un’esistenza, la sua – sottolinea il Comune – spesa per la famiglia e sempre animata dall’amore per i figli e i nipoti. A tutti loro si stringe l’amministrazione nel momento del dolore”. I funerali si terranno martedì alle 10 nella basilica di San Pietro.