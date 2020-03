Perugia e l’Umbria piangono la scomparsa di Roberto Sorrentino

PERUGIA – E’ morto, mercoledì sera, a 73 anni Roberto Sorrentino, professore ordinario di Campi Elettromagnetici dal 1990 al dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. Nel gennaio scorso il professor Sorrentino, fondatore e presidente dell’azienda perugina RF Microtech srl, era stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno proprio nel campo della ricerca.

Riconoscimento A conferirgli questo prestigioso e meritatissimo riconoscimento è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La sua, infatti, è stata una carriera contrassegnata da un appassionato lavoro di una vita intera improntato alle progettualità innovative, soprattutto nell’ambito di un settore importantissimo quale quello dell’elettromagnetismo in tutte le sue molteplici applicazioni. Prova concreta il fatto che nel 2007, insieme a un gruppo di giovani ingegneri che erano proprio suoi ex studenti, il professor ha fondato la RF Microtech srl, spin off universitario specializzato in tecnologie a microonde e radiofrequenze. Giovedì 5 marzo ci sarà una cerimonia di saluta nella sala del commiato del cimitero di Perugia.