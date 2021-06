Perugia e la Polizia non dimenticano il sacrificio di Petri ucciso dai brigatisti

PERUGIA – “Emanuele Petri incarna tutti i nostri valori e il suo sacrificio è stato sicuramente la svolta e il momento determinate per la fine delle Br e, oltre a consentire la cattura di Nadia Desdemona Lioce ha permesso di trovare gli elementi che hanno poi fatto identificare tutti gli altri e fatto sgominare le nuove Brigate rosse”. Lo ha detto il capo della polizia Lamberto Giannini intervenuto a Perugia per l’intitolazione di una via, che si trova nei pressi della questura, al sovrintendente della polizia di Stato ucciso il 2 marzo 2003 durante un controllo a due passeggeri di un treno poi rivelatisi i capi delle Nuove Brigate Rosse, Mario Galesi, morto nel conflitto a fuoco, e Nadia Desdemona Lioce. Petri, nato a Castiglione del Lago, è stato ammazzato con un colpo di pistola alla gola poco dopo la stazione di Camucia-Cortona (Arezzo).

Legame Alla cerimonia, oltre al questore Antonio Sbordone e al sindaco Andrea Romizi, ha partecipato anche la nipote dell’agente ucciso in servizio, il sostituto procuratore in servizio a Spoleto, Patrizia Mattei, che ha raccontato il legame con lo zio, l’uomo in divisa tutto d’un pezzo, che da bimba ascoltava ammirata fino a quel terribile giorno di 18 anni fa, quando i terroristi l’hanno privata di un riferimento per la sua giovane vita, che ha poi scelto di dedicare alla magistratura.

Bassetti e Giannini Con loro anche il cardinale Gualtiero Bassetti che ha voluto ricordare il giorno dei funerali di Petri, ricostruendo il dolore di un popolo: operai che smisero di lavorare, negozianti che abbassarono le saracinesche e bimbi che omaggiarono con fiori l’agente ucciso dalle Nuove Br. “La memoria è un valore importantissimo indispensabile e ci indica la strada giusta” ha detto il capo della polizia a Perugia, evidenziando poi come gli uomini dello Stato “mettano a repentaglio loro vita con serenità quando effettuano servizi di controllo treni o nelle piazze. L’esempio che faccio sempre – ha poi aggiunto – è quello della straordinarietà dell’ordinarietà: facciamo un lavoro ordinario e questo a noi è ben noto, ma in realtà quando poi si esce può sempre accadere qualunque cosa e chi fa questo lavoro lo affronta con serenità e altrettanto, e questo è particolare, fanno le famiglie di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine e alla magistratura”.