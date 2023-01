Perugia, è Di Serio l’eroe della vittoria al San Nicola: doppietta e successo scacciacrisi contro il Bari

BARI-PERUGIA 0-2 (0-0)

BARI (4-3-2-1): 18 Caprile, 63 Bellomo (41′ st 25 Pucino), 6 Di Cesare, 7 Antenucci (16′ st 26 Scheidler), 10 Botta (16′ st 99 Mallamo), 17 Maiello (31′ st 31 Ricci), 23 Vicari, 27 Mazzotta, 80 Benedetti, 90 Folorunsho, 93 Dorval. A disp: 1 Frattali (GK), 22 Sarri (GK), 4 Maita, 20 Terranova, 21 Zuzek, 33 Lops. All.: Michele Mignani

PERUGIA (3-5-2): 1 Gori, 2 Rosi, 4 Iannoni (26′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (41′ st 10 Matos), 15 Dell’Orco, 17 Paz (1′ st 23 Lisi), 18 Di Carmine (19′ st 20 Di Serio), 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (19′ st 13 Luperini). A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 5 Angella, 6 Vulikic, 92 Sulejmani, 97 Sgarbi. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (Alessio Toldo di Pordenone e Michele Lombardi di Brescia) IV° ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

VAR : (on site) Marco Guida di Torre Annunziata AVAR : (on site) Damiano Margani di Latina.

RETI: 30′ st e 36′ st Di Serio

NOTE: giornata nuvolosa con leggero vento freddo. Presenti 13717 spettatori (7651 quota abbonati, 110 ospiti). Ammoniti Dell’Orco, Paz, Curado, Di Serio

BARI – Al San Nicola il Perugia torna a finalmente a festeggiare il successo. L’eroe di giornata ha un nome e un cognome ben precisi: si tratta di Giuseppe Di Serio, mattatore del match contro i pugliesi che grazie alla sua doppietta fa mettere in cassaforte tre punti d’oro per il Grifo. Partito dalla panchina, l’attaccante trentino è entrato in campo al 19′ della ripresa e in solo sei minuti ha dato una sterzata fondamentale all’incontro. Partita perfetta per gli uomini di mister Castori, che mettono al tappeto la quinta della classe e ora si trovano momentaneamente al terzultimo posto. La graduatoria è cortissima, basta non essere vittima di altri blackout e per il Perugia la salvezza potrebbe diventare realtà.

Primo tempo Al 2′ primo squillo perugino con Olivieri da lontano che impegna non poco Caprile. Al 12′ Rosi incorna sullo spiovente di un calcio d’angolo per i biancorossi costringendo a una parata miracolosa l’estremo difensore dei pugliesi. Al 19′ Dell’Orco atterra Folorunsho e scatta per lui l’ammonizione: non sarà disponibile sabato prossimo contro il Brescia per diffida. Al 25′ Gori cattura a terra una conclusione di Bellomo. Al 27′ c’è un contatto sospetto tra Iannoni e un difensore dei galletti: per il signor Zufferli è tutto regolare. Al 32′ Antenucci viene sanzionato con il cartellino giallo per proteste. Al 45′ giallo per Curado dopo un intervento irregolare su Folorunsho. Passa un minuto di recupero e le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 50′ Casasola fraseggia con Olivieri: il numero 11 del Grifo va al tiro ma trova l’opposizione del portiere barese. Al 55′ Di Carmine fa partire un fendente che fa la barba al palo della porta avversaria. Al 60′ è Santoro con una conclusione di sinistro che va di un soffio a lato. Al 68′ Mallamo parte in contropiede ma il suo destro vola alto sopra la testa di Gori. Al 73′ parte Folorunsho: il pallone termina fuori. Al 75′ i grifoni si portano avanti. Casasola crossa da sinistra, Di Serio colpisce di testa e batta Caprile: è 0-1. La festa per il numero 20 degli umbri continua all’81’. Rosi lancia per Di Serio che si beve Vicari mandando in rete il gol dello 0-2. Al 95′ arriva il triplice fischio che mette fine alle ostilità e questa volta è la squadra di Castori a esultare insieme ai 110 tifosi perugini che hanno sfidato il lungo viaggio e il freddo per supportare i propri eroi.