Perugia, è big match col Frosinone. Alvini: “Ce la giochiamo a viso aperto”

PERUGIA – Terza giornata di campionato ed è già big match contro una delle protagoniste del campionato di serie B per il Perugia. Domani i grifoni scendono in campo alle 14 in trasferta contro il Frosinone di Fabio Grosso. L’obiettivo è quello di dimenticare la beffa di due settimane da contro l’Ascoli.

Squadra rafforzata Queste le parole di mister Massimiliano Alvini alla vigilia della sfida coi ciociari: “Con il mercato la squadra si è rafforzata grazie alle scelte fatte in sintonia con la società. Oggi il gruppo ha tutti i mezzi per ottenere la salvezza. Lavoriamo per costruire un’identità precisa e per programmare il lavoro con i giovani”.

Avversari Sul club gialloblu l’allenatore del Grifo fa questa analisi: “E’ una grande squadra, costruita per un campionato da protagonista. Hanno calciatori importanti, ma noi andremo allo Stirpe per giocarcela a viso aperto e per mettere in campo quelli che sono i nostri punti di forza”.