Perugia, è bagarre sull’iniziativa del Comune ‘Professione Mamma 6.0’

PERUGIA – Scoppia la bagarre sui social ma non solo per la manifestazione ‘Professione Mamma 6.0’, che si svolgerà sabato 26 settembre, dalle 15 alle 19 ai Chiostri dell’Abbazia di San Pietro a Perugia. Secondo chi va all’attacco si tratterebbe di una manifestazione che propone un modello di donna che nulla a che fare con la modernità ma che richiama a modelli ormai superati. E la polemica si trasforma subito in uno scontro politico con il Pd perugino che attacca il Comune: “Il periodo medioevale, come testimonia la manifestazione Perugia 1416 istituita 4 anni fa, sembra proprio piacere a questa amministrazione comunale che non perde mai occasione di riportare le lancette del tempo indietro per farci scoprire sempre più comportamenti ed usanze di quel periodo”.

Medioevo Secondo i democrat “non potendo svolgere al meglio ed in modo completo la manifestazione Perugia 1416 a causa delle restrizioni sanitarie sopraggiunte col Covid, la giunta di centrodestra a trazione leghista ed ultraconservatrice, ha ben pensato di organizzare una manifestazione sui temi tradizionali che tanto stanno a cuore a questa maggioranza: la famiglia e le mamme. L’evento in programma il prossimo sabato 26 settembre, dal titolo “Professione Mamma 6.0” , mette al centro la figura della mamma, e della donna in generale, cui compito sarebbe quello di accudire marito e figli a discapito di carriera lavorativa ed indipendenza economica”. Insomma, la polemica è servita.