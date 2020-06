Perugia, due giovani violentate nel giro di pochi mesi: 19enne finisce in manette

PERUGIA – Il cerchio delle indagini si è stretto e un diciannovenne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di due studentesse. I carabinieri di Perugia hanno portato in carcere il giovanissimo ritenuto responsabile di due distinti episodi di violenza sessuale, uno risalente al gennaio scorso e consumatosi nelle vicinanze di un centro commerciale e l’altro accaduto l’11 giugno scorso in centro storico.

Vergogna Il primo episodio risale al gennaio scorso, il giovane, dopo aver avvicinato una sua conoscente nei pressi di un centro commerciale della zona e averla convinta, con un pretesto, a seguirlo, ha condotto la ragazza in un luogo appartato, dove nessuno poteva scorgerli. Qui giunto, incurante della volontà contraria della minore, ha costretto la giovane, con violenza, a subire atti sessuali. La ragazza, spaventata anche dalla stazza fisica dell’aggressore, non è riuscita a urlare, né tantomeno a chiedere aiuto. Vinto l’iniziale periodo di silenzio e vergogna, la vittima, solo dopo alcuni giorni, ha trovato la forza di denunciare l’aggressore.

Calcio Il secondo episodio è accaduto nella serata dell’11 giugno., allorquando il ragazzo, dopo aver conosciuto quella stessa sera una giovane, all’interno di un bar del centro storico, mentre era in compagnia di alcuni suoi amici, con il pretesto di fumare una sigaretta, l’ha invitata a uscire dal locale per condurla in un luogo appartato ove l’ha costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà; a tal punto la vittima, cercando di divincolarsi dalla presa del suo aguzzino, l’ha colpito con un calcio e, dopo essersi rivestiva velocemente, è riuscita a tornare nel locale dai suoi amici, ai quali, in preda al pianto, ha confidato l’accaduto. Le indagini hanno consentito ai carabinieri di identificare l’aggressore, raccogliere a suo carico gravi elementi di colpevolezza,