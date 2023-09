PERUGIA – Sono ritenuti coinvolti nel furto di un ciclomotore nella zona di Fontivegge, a Perugia, due tunisini per i quali al termine di indagini della squadra mobile il gip ha emesso un’ordinanza cautelare per furto aggravato. Di di custodia in carcere per un venticinquenne e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il connazionale di 20. I fatti contestati agli indagati risalgono al 26 agosto quando il personale della mobile notava un soggetto risultato già inquisito più volte in passato di origine tunisina spingere un motociclo in via Settevalli poi parcheggiato in piazza Vassalli.