Perugia, due giovani con cocaina nascosta nello sportello dell’auto: arrestati

PERUGIA – Un giovane di 21 anni e un altro di 29 sono stati arrestati per spaccio a Perugia e portati in carcere a Capanne in attesa dei provvedimenti della Procura. I due sono stati fermati durante un controllo stradale sulla Tuderte e hanno tentato di nascondere una dose di cocaina, ma sono stati visti. Da qui la perquisizione personale e del veicolo da cui sono spuntati altri 22 grammi di coca, che erano stati infilato nella pulsantiera dello sportello. Sequestrati anche mille euro trovati ai due e considerati provento di spaccio.