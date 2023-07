Perugia, droga in offerta speciale su Telegram e consegna delivery: otto in manette

PERUGIA – Gestivano la compravendita di droga attraverso Telegram, dove venivano pubblicizzate sostanze e prezzi delle stesse, con tanto di offerte speciali e premi per i clienti più assidui o prezzi particolari per quelli che effettuavano acquisti più consistenti. Le consegne dello stupefacente avvenivano attraverso servizi di delivery messi a disposizione dall’organizzazione grazie a complici con funzioni di corrieri espressi. E’ quanto ricostruito dalla polizia di Perugia che, martedì mattina, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 italiani, quattro in carcere e quattro ai domiciliari, emessa dal gip su richiesta della Procura del capoluogo umbro. Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di hashish e marijuana, detenzione e spaccio di stupefacenti i reati contestati a vario titolo.

Le zone interessate

L’operazione, che ha interessato Perugia e Castiglione del Lago, è stata condotta dalla squadra mobile del capoluogo umbro, con il supporto delle unità dei reparti prevenzione crimine Umbria – Marche, Lazio, Abruzzo e delle unità cinofile della polizia di Stato. Dalle indagini sono stati individuati compiti e ruoli di ognuno dei complici, con particolare riferimento alle modalità di gestione sia dell’approvvigionamento dello stupefacente, sia della successiva vendita al dettaglio. Una attività investigativa, con appostamenti e pedinamenti, ma anche con monitoraggi con gps, intercettazioni telefoniche ed ambientali, avviata nel settembre del 2022, a seguito dell’arresto in flagranza di reato di un soggetto, sorpreso mentre ritirava un pacco, proveniente dalla Spagna, contenente 4 chili di ovuli di hashish.

Analisi del cellulare

E dall’analisi del telefono cellulare dell’indagatosi è arrivati a capire come questo facesse parte di una organizzazione dedita allo spaccio di hashish e marijuana, in Umbria, Marche e Toscana. La compravendita avveniva esclusivamente attraverso canali Telegram, creati e gestiti dagli appartenenti ai ruoli apicali dell’organizzazione, che offrivano anche consegne delivery grazie a complici con funzioni di corrieri espressi. Ai clienti migliori, a volte, veniva proposto di entrare a far parte del gruppo, così da poter espandere il territorio ed avere a disposizione più depositi in vari territori. In caso di arresto, l’organizzazione provvedeva a fornire anche assistenza legale e denaro, nonché telefoni cellulari puliti da utilizzare al momento dell’uscita dal carcere.