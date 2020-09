Perugia, doppio colpo: l’umbro Cancellotti e il greco Sounas. Domani la gara in coppa con l’Ascoli.

PERUGIA – Ufficiali due nuovi arrivi al Perugia. Il primo è il difensore eugubino Tommaso Cancellotti. Nella scorsa stagione al Teramo, il giocatore arriva a titolo definitivo in biancorosso dopo aver accumulato, a 28 anni, 44 presenze in B con Cittadella e Brescia e quasi 200 in serie C fra Juve Stabia, Pro Vercelli, Gubbio e Teramo.

A centrocampo arriva invece un giocatore di categoria, il greco Dimitrios Sounas. Fresco di vittoria del campionato con la Reggina, ha 26 anni ed ha collezionato 100 presenze e 7 gol in C con Monopoli e la stessa Reggina, oltre a 40 presenze con l’Aris di Salonicco e tre partite con l’Under 21 ellenica.

Caserta. Intanto, domani alle 17 il Grifo giocherà in Coppa Italia contro l’Ascoli allo stadio Del Duca. Così il tecnico Fabio Caserta: “Sicuramente il nostro obiettivo primario resta il campionato – ma sarà una partita importantissima in cui bisogna fare bene. Permette di prendere il ritmo gara che difficilmente puoi raggiungere in allenamento, permette di vedere qualche giocatore in più e dare più minutaggio ad altri”. La squadra domenica ha speso tanto per la pioggia e perché era la prima partita ufficiale. Non tutti hanno recuperato al 100%, ma voglio vedere dei passi in avanti sul piano fisico e tattico. Il fattore tempo non deve essere un alibi, ma un dato di fatto. Siamo partiti tardi e bisogna dare ai ragazzi il tempo di assimilare quello che chiedo loro. L’unica mia preoccupazione è che il tempo può sembrare tanto ma non è così. C’è tanto da lavorare ed ero preparato a questo. Per questo è importante la disponibilità che sta dando tutta la squadra“.