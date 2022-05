Perugia, dopo una rissa chiuso per quindici giorni un circolo

PERUGIA – Chiuso per 15 giorni, con un decreto del questore di Perugia Giuseppe Bellassai, un circolo privato in seguito ad alcuni disordini avvenuti nel mese di aprile che avevano visto coinvolti alcuni clienti in un violento scontro. L’ indagine condotta dall’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha portato ad acquisire tutti gli elementi ritenuti utili per ricostruire quanto accaduto. Considerato “il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ ordine e la sicurezza pubblica”, gli operatori della Divisione amministrativa hanno avviato la procedura che ha portato alla chiusura 15 giorni per “prevenire il reiterarsi di tali episodi”. La Questura di Perugia ha annunciato che, “con l’ aumento delle temperature e l’arrivo della bella stagione, intensificherà i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale al fine di prevenire fenomeni criminosi e garantire la tranquillità dei cittadini”.