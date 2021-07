Perugia, dopo ore di lavoro salvato bovino di 9 quintali finito in un dirupo

PERUGIA – E’ stato salvato dai Vigili del fuoco, dopo ore di lavoro, un bovino di circa 9 quintali finito nella serata di mercoledì in un dirupo nella zona di Cibottola, a Piegaro. Nonstante tutti i tentativi messi in atto, nella notte le operazioni sono state sospese e sono poi riprese all’alba. Secondo quanto riferito dagli stessi vigili, a metà mattinata il bovino è stato recuperato grazie all’ausilio di un grande escavatore che è riuscito a raggiungerlo dopo aver creato un sentiero percorribile. Sul posto era presente anche un veterinario che ha fornito indicazioni per il suo recupero in sicurezza e poi lo ha monitorato.