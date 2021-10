Perugia, dopo lo stop torna la Fiera dei morti con quasi seicento stand

Nel segno della tradizione

“Nel segno di una tradizione ultracentenaria e con l’obiettivo di dare una spinta concreta alla ripartenza dopo la crisi sociale ed economica causata dalla pandemia, torna a Perugia una grande occasione di lavoro per tanti artigiani, commercianti e ambulanti che sapranno animarla e colorarla con i loro stand e i loro prodotti”, ha detto Pastorelli. “A ospitare la fiera saranno come di consueto l’area di Pian di Massiano e il centro e, per la prima volta nella sua storia – ha aggiunto -, la manifestazione si svolgerà nell’arco di sette giorni. Un momento di festa civile e religiosa per la città, che si dimostrerà pronta ad accogliere numerosi visitatori provenienti da tutta Italia”.