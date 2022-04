PERUGIA – Dopo la rissa scoppiata alcuni giorni fa le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura per 15 giorni di un afropub che si trova nella zona di Fontivegge. Nelle violenze erano rimasti coinvolti il titolare dell’esercizio e alcuni avventori. L’afropub oggetto del provvedimento non è nuovo a episodi simili: più volte infatti erano state comminate delle multe per il mancato rispetto della normativa legata al contenimento del Covid. I controlli, nella zona di Fontivegge e non solo, saranno intensificati durante il periodo pasquale.