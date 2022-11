Perugia, dopo i lavori riapre al traffico veicolare di via Ripa di Meana

– Venerdì 2 dicembre alle ore 12 riapre al traffico veicolare, il tratto compreso tra via Ripa di Meana e via San Domenico. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia , Otello Numerini, a seguito del sopralluogo per fare il punto sugli interventi in corso, alla presenza del sindaco Andrea Romizi. “Lo stato di avanzamento dei lavori -ha precisato l’assessore- consente la riapertura al traffico delle auto, mentre il transito pedonale resterà ancora interdetto fino al completamento della ringhiera lungo il nuovo marciapiede, delle lavorazioni lungo la scarpata a valle di via del Cortone e del consolidamento del muro del Bottinelli. Quello in corso, è un intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico attraverso il consolidamento del bacino di Santa Margherita. Si punta a risolvere in maniera definitiva i problemi di smottamenti e frane registrati nei decenni in questa parte di città”.

Il quadro della situazione

Per la messa in sicurezza del fosso di Santa Margherita al momento è finanziato un primo stralcio diviso in due lotti per un importo complessivo di circa quattro milioni: 2,2 milioni per quello in corso e 1,5 milioni per il secondo, più trecento mila euro per la progettazione. Nella fase finale dei lavori del primo lotto, si procederà alla messa a dimora di numerose specie arbustive ed erbacee, nonché al completamento della scalinata di collegamento tra via Ripa di Meana e via Piantarose (già realizzata quella tra via San Domenico e via del Cortone) e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica. Da ultimare anche il consolidamento degli apparati murari del Bottinelli e della terrazza del Cortone. Queste le opere eseguite finora: paratie in via del Cortone e viale San Domenico, nuova regimazione delle acque, marciapiede su viale San Domenico con relativi attraversamenti pedonali e predisposizioni per la pubblica illuminazione. Si è provveduto, inoltre, al rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica.