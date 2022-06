Perugia, donna rapinata con una pistola giocattolo in via dei Filosofi: arrestato il responsabile

PERUGIA – E’ entrato in un’auto in quel momento ferma e ha minacciato la donna che era al volante con una pistola, poi rivelatasi un’arma giocattolo ma priva del tappo rosso di sicurezza. Poi è fuggito a piedi, dopo averle strappato di mano la borsa. E’ successo giovedì mattina a Perugia nei pressi di via Piaggia dei Filosofi, zona compresa fra viale Roma e Piazzale Europa e il presunto responsabile è stato poco dopo rintracciato e arrestato dalla polizia. Giunti sul posto in seguito a una segnalazione, gli agenti della squadra volante, prestati i primi soccorsi alla donna visibilmente provata da quanto accaduto, hanno appreso che la stessa subito dopo aver parcheggiato la propria autovettura lungo la via, era stata avvicinata da un uomo, entrato velocemente nell’auto. Posizionandosi sul sedile lato passeggero e puntando una pistola, priva del tappo rosso, al viso della donna terrorizzata, l’uomo le ha intimato di consegnargli le chiavi del veicolo e di andarsene velocemente. Prima che la stessa scendesse dalla vettura, le ha strappato di mano la borsa. Il rapinatore non è riuscito a mettere in moto l’auto ed è fuggito a piedi.

L’aiuto del compagno