Perugia, donna ricoverata in gravi condizioni: aggressione tra le ipotesi

La ricostruzione della vicenda

In base alla ricostruzione del quotidiano, quando è stata soccorsa dal 118 era vigile poi le sue condizioni sono peggiorate. Le lesioni che le sono state riscontrate hanno portato a ipotizzare una possibile aggressione. A chiamare il 118 sarebbe stato anche il fidanzato che al 112 avrebbe detto che non riusciva a parlare con la compagna e non gli apriva la porta di casa. Durante le fasi di soccorso in casa avrebbe detto agli operatori di aver colpito per sbaglio la compagna con una gomitata mentre dormivano.