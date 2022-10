Perugia, al Pronto soccorso denuncia di essere stata violentata dall’ex compagno

L’accesso al Santa Maria della Misericordia risale a giovedì. La violenza sarebbe avvenuta nell’abitazione della donna, dove i due avevano deciso di incontrarsi. In ospedale i sanitari hanno subito attivato il “codice rosa”, che prevede particolari procedure a tutela di chi ha subito violenza. Sempre nella nostra regione come detto, altri episodi analoghi si sono verificati di recente. Il 5 ottobre è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze alcoliche un uomo che gestiva una discoteca della zona di Città della Pieve. Fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsa. A chiamare il 112 erano stati gli amici della vittima. Successivamente altre tre giovani hanno riferito agli investigatori di essere state molestate sessualmente dalla stessa persona. Sempre nei giorni scorsi sono stati arrestati per violenza sessuale aggravata due minorenni stranieri ospiti in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, in provincia di Terni, per avere violentato, alcuni mesi fa, un’adolescente che stava passeggiando lungo il Nera.