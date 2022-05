Perugia, don Marco Salvi nominato amministratore apostolico dell’Archidiocesi

PERUGIA – Sarà don Marco Salvi, attuale vescovo ausiliare di Perugia, a “traghettare” la diocesi verso la nomina del nuovo presule dopo la rinuncia per raggiunti limiti d’età dell’arcivescovo Gualtiero Bassetti. Ad annunciarlo è stato lo stesso cardinale a margine di un’iniziativa della Caritas. “Ora don Marco ha tutte le autorità del vescovo – ha detto Bassetti – e le manterrà finché il Santo Padre non nominerà il mio successore. La diocesi non è senza guida”. Monsignor Salvi, nato a Sansepolcro il 4 aprile 1954, ordinato presbitero il 28 maggio 1983, è stato nominato vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, con l’attribuzione della Sede titolare di Termini Imerese, da papa Francesco il 15 febbraio 2019. Ricevendo la consacrazione episcopale il 31 marzo successivo nel duomo di Arezzo, sua Diocesi di origine.