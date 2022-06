Perugia, domani l’esame Como. Santopadre sprona i grifoni a essere più concentrati nei finali

PERUGIA – Un Grifo assai rimaneggiato proverà a cercare di fare bene contro il Como. Gli uomini di Alvini tornano in campo domani pomeriggio (ore 14.00) contro i lombardi per la sfida che arriva a pochi giorni dalla beffa casalinga contro la Spal. Il recente 1-1 con gli estensi è stato un boccone amarissimo difficile da mandare giù e domani i biancorossi cercheranno di dare il tutto per tutto per scrollarsi di dosso la doccia ghiacciata di mercoledì.

L’appello del presidente Secondo quanto riportato dai quotidiani cartacei locali, il patron del Perugia Massimiliano Santopadre, ha chiesto a tutti di mantenere la massima concentrazione nei minuti finali delle partite e di non ripetere quanto accaduto con la Spal o in altre occasioni, come ad esempio Lecce e Brescia. Proprio per tale motivo sarebbe saltata anche la consueta conferenza stampa pre-gara.

Arbitro Sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere Perugia-Como. A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Al Var Valerio Marini di Roma 1, AVAR Salvatore Affatato di Vco.