Perugia, domani la sfida col Modena. Castori: “Partita delicata, vogliamo continuare a crescere”

PERUGIA – Altro trampolino di prova per il Perugia, domani impegnato nella trasferta contro il Modena con fischio di inizio alle ore 14.00. Il match con i canarini sarà veramente una nuova azione di maturità per il Grifo, ancora in cerca di punti preziosi in chiave salvezza e per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Serve una partita orgogliosa come quella di Frosinone e il tecnico biancorosso ne è più che certo.

Partita delicata “Sarà un incontro delicato. Di certo sarà una partita di un’importanza notevole – ha detto mister Castori incontrando la stampa alla vigilia dell’incontro – senza voler drammatizzare troppo perchè il campionato non finisce con la gara di domani al Braglia”.

Fiducia “Il Modena – ha proseguito l’allenatore dei grifoni – non è molto lontano da noi e a un certo punto la classifica bisogna pur guardarla. Loro sono molto fisici e soprattutto pericolosi nel gioco aereo. Hanno un gran battitore da piazzato come Tremolada e delle ottime torri”.

Avversari “C’è massimo rispetto per loro – ha proseguito – ma vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. I ragazzi si stanno allenando bene anche se stanno soffrendo; da questo deve nascere qualcosa di positivo. Sulle modifiche alla formazione non anticipo nulla”.

Arbitro A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova. A coadiuvarlo gli assistenti Marcello Rossi di Biella e Federico Longo di Paola. Quarto ufficiale sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Al VAR (on site) Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR (on site) Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.