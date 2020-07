Perugia, domani la sfida col Cosenza. Cosmi: “È la gara più importante della stagione”

PERUGIA – A 72 ore dal pareggio rocambolesco in esterna sul campo del Pescara, domani pomeriggio (18.45) un nuovo impegno attende il Perugia. Altra gara e altra trasferta, con sempre un obiettivo in testa: fare punti per sperare ancora.

Match importante Così Serse Cosmi il giorno precedente la sfida coi calabresi: “E’ la partita più importante del campionato, ci potrebbe aprire degli scenari inimmaginabili. Il Cosenza ha dei valori, deve vincere , avranno tanta rabbia e si appelleranno a tutte le forze. Mi aspetto altrettanto dal Perugia”.

Squadra “Bisogna recuperare chi ha finito la partita sopra le proprie forze – ha proseguito Cosmi – Mi riferisco a Falasco, Rosi e Mazzocchi. Faremo un allenamento decisivo per capire chi tra Gyomber, Angella e Falcinelli può partire dall’inizio”.

Modulo” In settimana- ha aggiunto il mister – il 3-4-1-2 non mi aveva convinto, poi la partita si è messa in un certo modo. Vediamo, il 3-4-1-2 ti da e ti toglie ed è legato a Buonaiuto che è l’unico giocatore che spacca la partita. Se lo proponiamo dall’inizio dobbiamo vincere”.