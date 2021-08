Perugia domani in Coppa, derby fra Grifoni in casa Genoa. Alvini:

PERUGIA – A Marassi è tutto pronto per la sfida tra Grifoni di Coppa Italia. Il Perugia si prepara alla sfida contro il Genoa (ore 18, diretta Italia 1) per proseguire il suo percorso in Tim Cup forte del successo per 1-0 di domenica con il Sudtirol.

Fare il Grifo “A Genova faremo il Grifo – ha detto l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini a poche ore dall’incontro – Il livello si alzerà notevolmente in questa sfida. Noi dovremo essere bravi nell’interpretare la gara mettendo in campo le nostre caratteristiche. Ma non vedrete mai lo stesso Perugia. Voglio una squadra camaleonte in base alle partite che troveremo”.

Identità “Mi hanno fatto piacere i complimenti del presidente Santopadre – ha affermato il mister – Vedo aspetti positivi nell’identità, nell’organizzazione e nella condizione fisica. Abbiamo però bisogno di altri acquisti se vogliamo lottare per la salvezza”.

Kouan “È riduttivo considerare Kouan un trequartista – ha spiegato Alvini – Stiamo lavorando con il giocatore per ottenere il meglio da lui perché in quel ruolo è devastante. Ma il ragazzo è intelligente, moderno e sa fare le due fasi. Per questo non escludo che lo vedremo in più ruoli”.

Convocati Sono 23 i giocatori convocati per la gara Genoa-Perugia:

PORTIERI: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 39 Sgarbi CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 13 Sounas, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 25 Santoro, 28 Kouan, 44 Lisi

ATTACCANTI: 7 Carretta, 9 Melchiorri, 11 Murano, 20 Bianchimano, 32 Vano