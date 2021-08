Perugia, domani il preliminare di Coppa Italia con Sudtirol. Alvini: “Fin qui fatto un percorso positivo”

PERUGIA – Primo impegno ufficiale per il Perugia di mister Alvini, che domani pomeriggio a partire dalle ore 19.00 scenderà in campo contro il Sudtirol al Curi per il preliminare di Coppa Italia.

Un mese di lavoro “Il debutto ufficiale è vicino – ha detto l’allenatore biancorosso alla vigilia del match coi tirolesi – Da un mese è iniziata la nostra stagione. Il percorso fatto fin qui è stato positivo e da parte dei miei giocatori c’è una grande cultura del lavoro, per questo voglio ringraziarli”.

Rispetto degli avversari Mister Alvini ha quindi comunicato alla stampa che per l’incontro di domani non saranno convocati Vano (che deve scontare una squalifica), Rosi e Di Noia: “Avremo rispetto di tutti gli avversari- ha proseguito il trainer del Grifo – pur giocandocela sempre con tutti. Il Sudtirol è destinata ad arrivare in Serie B, sono forti. Dai miei mi aspetto un passo in avanti nella crescita”.

Mercato Infine dal mister è arrivata una battuta sul mercato: “Quest’anno è difficile, ma condivido ciò che sta facendo la società. Io però non determino il mercato, determino ciò che accade in campo”.

Numeri di maglia Intanto sul sito della Lega B sono stati ufficializzati in numeri di maglia dei grifoni per la prossima stagione di Serie B. Questo l’elenco:

1 Andrea Fulignati

2 Aleandro Rosi

3 Samuele Righetti

4 Emmanuel Gyabuaa

5 Gabriele Angella

7 Mirko Carretta

8 Salvatore Burrai

9 Federico Melchiorri

10 Giovanni Di Noia

11 Jacopo Murano

12 Luca Moro

13 Dimitrios Sounas

15 Cristian Dell’Orco

17 Kalifa Manneh

19 Valentin Vanbaleghem

20 Andrea Bianchimano

21 Marcos Curado

22 Leandro Chichizola

23 Marcello Falzerano

24 Samuel Angori

28 Christian Kouan

32 Michele Vano

39 Filippo Sgarbi

42 Giovanni Corradini

44 Francesco Lisi