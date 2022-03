Perugia, domani al Curi arriva la Spal: l’obiettivo è continuare a far bene

PERUGIA – Impegno infrasettimanale per il Perugia domani alle ore 18.30 contro la Spal in casa. L’undici di mister Massimiliano Alvini, fortificato dalla vittoria di sabato contro la Reggina, si appresta a ospitare la formazione ferrarese per proseguire la propria serie di risultati positivi e per mettere al sicuro nuovi punti fondamentali per la lotta playoff.

Arbitro Sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo a dirigere la sfida di domani al Curi. A coadiuvarlo gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Al Var Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Michele Lombardi di Brescia.

Biglietti per la partita di sabato La società biancorossa comunica che in occasione della gara Perugia-Como in programma sabato 20 sarà possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria dello stadio, sia online sul sito TicketOne https://sport.ticketone.it/event/it/47628/90600562/perugia-vs-como-serie-b. La vendita online e nelle ricevitorie inizia da martedì. Giovedì 18 la biglietteria resterà chiusa, mentre venerdì 19 sarà aperta dalle 16 alle 19 e il 20 marzo dalle 9 alle 12.