Perugia, doccia fredda con il Benevento: vittoria dei sanniti per 0-1

PERUGIA-BENEVENTO 0-1

PERUGIA: 22 Chichizola, 5 Angella, 6 Segre (28′ st 28 Kouan), 9 De Luca, 10 Matos (16′ st 11 Olivieri), 15 Dell’Orco, 16 Ghion (16′ st 18 D’Urso), 23 Falzerano, 25 Santoro (38′ st 7 Carretta), 39 Sgarbi, 44 Lisi (28′ st 30 Ferrarini) . A disp.: 1 Fulignati (GK), 27 Zaccagno (GK), 4 Gyabuaa, 13 Beghetto, 14 Murgia, 21 Curado, 32 Zanandrea. All.: Massimiliano Alvini

BENEVENTO: 29 Paleari, 3 Letizia, 4 Acampora, 8 Tello (7′ st 9 Lapadula), 14 Vogliacco, 15 Glik, 16 Improta, 18 Foulon (17′ st 93 Barba), 19 Insigne (17′ st 99 Brignola, 34′ st 5 Calò), 23 Ionita, 88 Forte. A disp.: 1 Muraca (GK), 12 Manfredini (GK), 2 Gyamfi, 17 Petriccione, 25 Sau, 38 Talia, 58 Pastina. All.: Fabio Caserta

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta (Pasquale Capaldo di Napoli e Daniele Marchi di Bologna) IV Ufficiale: Valerio Maranesi di Ciampino VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco AVAR: Damiano Di Iorio di Vco

RETI: 50′ pt (rig.) Forte

NOTE: giornata fredda con vento gelido. Presenti 4130 spettatori di cui 170 ospiti. Ammoniti Tello, Kouan

PERUGIA – Niente da fare per il Perugia nel big match di oggi pomeriggio contro il Benevento. Una decisione arbitrale molto discutibile consente ai sanniti di mister Caserta di mettere in cassaforte su un rigore altrettanto contestato la vittoria a Pian di Massiano. Il Grifo anche nella sfida odierna ha mostrato carattere e tanta voglia di fare. Ora la concentrazione deve essere tutta incentrata sull’altra partita fondamentale di martedì con il Brescia.

Primo tempo Al 4′ Chichizola blocca un tiro di Tello. Pochi istanti dopo Lisi fa partire un traversone che viene deviato in corner. All’8′ Angella ci prova da dentro l’area ma la difesa del Benevento spazza via l’occasione. Al 20′ Glik salva con il ginocchio una conclusione di Matos. Al 24′ Forte tenta la via del gol da fuori area ma trova l’opposizione dell’estremo biancorosso. Al 34′ Falzerano alza da destra non trovando nessuno pronto a colpire la sfera: si ricomincia con una rimessa dal fondo. Al 40′ Santoro va di corsa verso l’area sannita, calcia e si trova Glik che spazza via con il piede. L’arbitro fischia la fine del tempo regolamentare e Angella commette fallo di mano nella propria area di rigore. Le immagini vengono riviste all’on field review. Il signor Abbattista non ha dubbi e concede il rigore ai giallorossi. Dal dischetto Forte non sbaglia ed è 0-1 Benevento. Grande contestazione da parte del pubblico perugino per la decisione del direttore di gara.

Secondo tempo E’ il 51′ quando Tello si libera di Ghion e tira in cerca del raddoppio: Chichizola c’è e con una manata viene allontanato il pericolo. Al 54′ Insigne fa partire una conclusione dal limite dell’area ma il portiere del Grifo salva il proprio fortino. Al 63′ grande occasione per i padroni di casa: traversone da sinistra di Lisi, De Luca colpisce di testa e becca la traversa dei campani in pieno. Al 68′ Falzerano crossa ma non trova nessuno ad agganciare. Al 69′ tentativo di Santoro dal limite: sfera sul fondo. All’80’ Sgarbi tenta la via del gol incornando sugli sviluppi di una punizione e mandando fuori di un soffio la palla. All’84’ Ferrarini va a botta sicura da fuori area e trova l’opposizione di Paleari. All’86’ il Grifo va sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Kouan per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero i biancorossi provano a trovare la via del pareggio ma tutte le attese restano vane.