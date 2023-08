Perugia, disordini e risse a Fontevegge: chiuso un locale per trenta giorni

Pericoli e ordine pubblico

In considerazione della contingente situazione di pericolo che l’episodio ha provocato per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 30 giorni.Uno dei presunti protagonisti della vicenda, un cittadino nigeriano, di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, identificato presso il locale ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, è stato accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato.

Accompagnamento

Quest’ultimo provvedimento si inserisce nell’ambito di altre analoghe disposizioni emesse a tutela del rispetto della normativa sull’immigrazione. La Questura ricorda anche, a questo proposito, il recente accompagnamento effettuato dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia nella giornata del 20 agosto scorso, in esecuzione di un altro provvedimento di espulsione, sempre con l’accompagnamento presso un Centro di permanenza e rimpatrio, questa volta di Ponte Galeria, del cittadino nigeriano che, negli scorsi giorni, aveva tentato di rapinare un minorenne nell’area verde di via Armando Diaz.