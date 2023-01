PERUGIA – Dieci cani sono stati sequestrati e affidati all’Enpa dopo che le autorità li hanno trovati in precarie condizioni igieniche. L’intervento della Usl 1 e della polizia locale è scattato in una frazione di Magione, dove i dieci cani, tra cui un cucciolo di un mese, erano tenuti in cinque box con copertura precaria e senza pavimentazione, ma soprattutto letteralmente invasi dal fango e dagli escrementi degli stessi cani, che secondo le autorità pativano la totale mancanza di cura da parte dei proprietari, ovvero una coppia che vive lì accanto. Il personale della Usl 1, al termine del controllo, ha stabilito che le condizioni igienico e sanitarie in cui vivevano i dieci cani erano precarie, facendo scattare il sequestro degli animali, già convalidato dalla Procura di Perugia, e affidandoli all’Enpa. A carico della coppia di proprietari è scattata la denuncia per abbandono di animali.