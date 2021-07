Perugia, diciottenne rapina una donna in strada: inseguito e denunciato

PERUGIA – È stato arrestato per rapina e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere un brasiliano di 18 anni che nelle scorse ore, a Perugia, ha strappato una collana d’oro dal collo di una 57enne. L’episodio è avvenuto in via Mentana dove la donna, ucraina, è stata aggredita dal ragazzo. Sul posto poco dopo sono arrivati i poliziotti che, in breve, sono riusciti a fermare il 18enne. Preziose in tal senso si sono rivelate l’accurata descrizione del ragazzo fatta dalla donna e una foto scattata da una persona che si trovava nella zona. La 57enne ha anche indicato la direzione in cui il rapinatore era fuggito, permettendo così ai poliziotti di circoscrivere l’area e di arrestare il 18enne dopo un inseguimento a piedi. Oltre alla collana, nelle tasche il ragazzo aveva anche un coltello.