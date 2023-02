Perugia dice addio a Peppone, ristoratore e anima storica della città

PERUGIA – Perugia piange la scomparsa di Giuseppe Mariucci, per tutti Peppone. Il titolare del ristorante Da Peppone di via Cesare Battisti si è spento venerdì 24 febbraio all’età di 82 anni. Ristoratore storico per Perugia e l’Umbria. Aprì il primo locale in via Baldisecchi nel 1980 portando in tavola la tradizione umbra. Visto il successo della sua attività si era poi trasferito in via Cesare Battisti dove ha continuato la minuziosa ricerca sulle materie prime, il rapporto ottimale con i clienti ai quali spiegava direttamente i suoi piatti. Era anche attivo nel sociale con l’associazione ‘Malattie della voce’ che svolge attività di informazione e assistenza ai pazienti con patologie della laringe. Lui stesso in età giovanile dovette rimuoverla per un cancro che lo aveva colpito.