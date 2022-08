Perugia di ferro, ferma il Parma sul pareggio nella prima al Curi

PERUGIA – Un Perugia di ferro ferma sullo 0-0 il Parma nella prima gara interna di campionato della stagione.

Le scelte

Tutto confermato rispetto alle previsioni Parma con Man, Vazquez e Mihaila alle spalle di Inglese, in porta il fischiatissimo ex di turno Chichizola. Nel Perugia Melchiorri e Olivieri coppia d’attacco, Dell’Orco sulla fascia sinistra e Luperini al debutto in biancorosso

Primo tempo

Parte bene il Parma con Man prima e Mihaila poi che ci provano dalla distanza, poi Vazquez pesca la difesa del Grifo impreparata e serve al limite Del Prato che conclude centralmente. Bene il Grifo al minuto 28: cross di Dell’Orco, Melchiorri prende il tempo alla difesa avversaria ma il suo stacco termina a lato di un soffio. Ancora Grifo al 31′: sponda di Melchiorri per Olivieri che in girata impegna Chichizola. Al 37′ cran contropiede di Bernabè che imbecca Mihaila, palla alle stelle

Secondo tempo

Il Parma è pericoloso subito e al 4′ va vicino al gol: Estevez prova a correggere al volo un corner di Bernabè, la difesa avvesaria mura in modo provvidenziale. Poi botta e risposta, Olivieri da una parte, Vazquez dall’altra (bella parata di Gori), poi ancora occasionissma Parma con Estevez, ma l’occasione chiave è al 21′:Casasola mette al centro un pallone invitante, due giocatori biancorossi finiscono a terra ma per l’arbitro non c’è irregolarità. Nel finale Chichizola devia con le dita con un diagonale di Di Serio. Finisce qui.

Il tabellino

PERUGIA (3-5-2): Gori; Angella, Sgarbi, Curado; Casasola, Luperini (28’st Santoro), Vulic, Kouan, Dell’Orco; Melchiorri (13’st Strizzolo), Olivieri (13’st Di Serio). A disp.: Furlan, Righetti, Vulikic, Matos, Angori, Paz, Vano, Baldi, Giunti. All. Castori

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabè; Man (43’st Camara), Vazquez, Mihaila (28’st Tutino); Inglese (20’st Juric). A disp.: Corvi, Borriello, Balogh, Benedyczak, Bonny, Sits, Zagaritis, Coulibaly, Circati. All.: Pecchia.

ARBITRO: Serra di Torino (assistenti: Lovere-Longo IV Ufficiale Ancora)

VAR: La Penna di Roma 1 AVAR: De Meo

NOTE: Ammoniti Estevez (PR), Dall’Orco (PG); Mlechiorri (PG)