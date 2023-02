Perugia, derby per Ilario: battuta 3-0 la Ternana, dedica a Castagner

PERUGIA-TERNANA 3-0 (0-0)

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori, 2 Rosi (6′ st 90 Struna), 6 Angella, 13 Luperini, 14 Ekong (36′ st 10 Matos), 18 Di Carmine, 23 Lisi (36′ st 17 Paz), 24 Casasola 25 Santoro , 82 Capezzi (36′ st 4 Iannoni), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 5 Vulikic, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Di Serio, 28 Kouan. All.: Fabrizio Castori

TERNANA (3-4-1-2): 1 Iannarilli, 4 Sorensen, 5 Palumbo, 10 Falletti (28′ st 20 Paghera), 13 Mantovani (28′ st 7 Capanni), 14 Di Tacchio, 21 Partipilo, 24 Ghiringhelli (30′ pt 6 Mazzarani), 25 Defendi, 29 Cassata, 87 Martella (36′ st 9 Donnarumma). A disp:12 Krapicas (GK), 33 Vitali (GK), 2 Coulibaly, 8 Proietti, 31 Koffi. All.: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino (Alessio Berti di Prato e Niccolò Pagliardini di Arezzo) IV° ufficiale: Adalberto Fiero di Pistoia

VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo AVAR: Salvatore Longo di Paola.

RETI: 9′ st Luperini, 32′ st Santoro

NOTE: giornata nuvolosa. Presenti 9736 spettatori. Ammoniti Lisi, Cassata

PERUGIA – Nel giorno della scomparsa di una delle sue bandiere più alte, il Grifo vince il Derby dell’Umbria. Nel dolore del “Curi” per la morte di Ilario Castagner, il Perugia si impone sulla Ternana per 2-0. La vittoria ha una dedica importante, tutta per il mister del Perugia dei Miracoli e condottiero della promozione in Serie A del Grifo nella stagione 1997-1998. Castagner, l’uomo, il grifone, l’allenatore è stato omaggiato con un lungo e commovente applauso, accompagnato da tanti cori in suo onore, da parte di tutto lo stadio “Renato Curi”. A presto Ilario e grazie: questa vittoria è per te.

Primo tempo

Al 4′ Capezzi va al tiro ma la sua incursione viene respinta. Al 7′ brividi per il Grifo: Partipilo segna ma dopo il controllo del Var il direttore di gara Pairetto annulla il gol per fuorigioco. Al 16′ nuovo offside per il bomber rossoverde che aveva preso in pieno il palo della porta biancorossa. Al 20′ lo spiovente di un tiro dalla bandierina calciato da Lisi viene allontanato dalla difesa ospite. Al 35′ la difesa del Perugia rimanda indietro un pallone velenoso di Falletti. Al 37′ una incornata di Defendi va a lato di poco. Al 44′ Di Carmine fa partire un missile dal limite dell’area e trova pronto Iannarilli a parare. In pieno recupero l’attaccante biancorosso fa fare nuovamente gli straordinari all’estremo della Ternana. Al 48′ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa al 50′ da una punizione in favore della squadra di casa esce un nulla di fatto. Al 54′ i grifoni si portano in vantaggio: grande mischia in area, Di Carmine protegge la sfera, serve per Luperini che in maniera chirurgica spedisce la palla nell’angolino sancendo l’1-0 perugino. Al 59′ Gori neutralizza un tentativo di Falletti. Al 60′ Santoro cerca la via del raddoppio ma vede Iannarilli catturare la palla. Al 68′ Capezzi sbaglia la balistica e il suo lancio finisce a lato. Il bis del Grifo giunge al 76′: parte Casasola che fraseggia con Lisi; il numero 23 biancorosso appoggia per Santoro che spedisce il pallone nell’angolino basso. Nei minuti successivi la squadra di mister Castori è bravissima a non cedere. Al 95′ Luperini fa doppietta e suggella il definitivo 3-0 del Perugia.