Perugia, debutto perfetto col Pordenone: il ritorno in Serie B del Grifo finisce 0-1

PORDENONE-PERUGIA 0-1

PORDENONE (4-3-3): Perisan, Barison, Tsadjout (34′ st Butic), Magnino, Misuraca (22′ st Petriccione), Valietti, Cambiaghi, Camporese, Zammarini (12′ st Ciciretti), Chrzanowski (22′ st Falasco), Folorunsho. A disp.: Bindi (GK), Fasolino (GK), Stefani, Mensah, Pass, Kupisz, Bassoli, Biondi. All. Paci

PERUGIA (4-3-2-1): Chichizola, Rosi, Angella, Carretta (35′ st Ferrarini), Burrai (29′ st Sounas), Murano (35′ st Bianchimano), Dell’Orco, Falzerano (29′ st Righetti), Santoro (19′ st Gyabuaa), Kouan, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Manneh, Angori. All. Alvini

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli (Marco Trinchieri di Milano – Marco Ceccon di Lovere) IV° ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto – VAR: Marco Piccinini di Forlì AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina

RETI: 46′ pt Murano

NOTE: 41′ st espulso Kouan per doppia ammonizione. Ammoniti Dell’Orco, Rosi, Santoro, Misuraca, Falzerano, Bianchimano, Folorunsho

LIGNANO SABBIADORO (UD) – Debutto da applausi per il Perugia che alla prima di campionato contro il Pordenone stende i ramarri 0-1 mettendo in cassaforte i primi tre punti stagionali. I grifoni compiono alla gara di grande valore dal punto di vista calcistico ed soprattuto emotivo: è stata dura sopportare un arbitraggio quasi a senso unico, con ben sette grifoni sanzionati col giallo e un espulso (Kouan). Bene così comunque, col Grifo che ingrana la marcia giusta nel lungo cammino della serie cadetta.

Primo tempo Si comincia e il Grifo al 4′ compie il primo squillo: Falzerano suggerisce a Burrai che spedisce in alto. Folorunsho per i padroni di casa di rende pericoloso al 6′ e Chichizola ci mette una pezza. Al 28′ è Zammarini a dire la sua, la palla però scivola fuori. Al 43′ Burrai ci prova da punizione colpendo sonoramente la traversa friulana. Al 44′ un tentativo di Kouan da sinistra va fuori di poco. Proprio allo scadere della prima frazione arriva la rete del vantaggio biancorosso. Al 46′ su un calcio di punizione Santoro incorna, Murano si butta in avanti colpisce col piede e insacca: è 0-1.

Secondo tempo Nella ripresa al 53′ una punizione di Cambiaghi si spegne sul fondo e non impegna Chichizola. Al 56′ Dell’Orco devia male un pallone e per poco non manda la palla nella propria porta. Al 58′ Murano manda una conclusione altissima sopra la traversa dei ramarri. Al 67′ l’estremo perugino sventa un tentativo di Cambiaghi. Al 73′ Folorunsho va vicino al pareggio spedendo la sfera su un legno. All’80’ è Lisi a cercare il raddoppio sfruttando un cross di Righetti: la palla va fuori di pochissimo. E’ l’85’ quando Kouan viene espulso per somma di ammonizioni. Passano cinque lunghi minuti di recupero alla fine dei quali i biancorossi possono festeggiare con i tre punti il loro ritorno in Serie B.