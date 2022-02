Perugia, De Robertis direttore di Anestesia e Rianimazione 2 all’ospedale

Il profilo

Il professor De Robertis, 54 anni, direttore della scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore dell’Università degli studi di Perugia e presidente della European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (Esaic), si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – è detto in una nota dell’ospedale di Perugia- nel 1992 con il massimo dei voti e nel 1996, presso la stessa Università, ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Vincitore di numerose borse di studio, ha svolto periodi di soggiorno in diverse università straniere ed è membro di importanti società scientifiche. È autore di oltre 150 pubblicazioni originali ed ha collaborato attivamente in numerosi progetti di collaborazione e ricerca con partner europei nella stesura di linee guida della Società europea di anestesiologia (perioperative massive bleeding, procedural sedation, pre-operative evaluation). Le congratulazioni al professor De Robertis sono state espresse dal direttore generale facente funzioni dell’azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, e dal direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di studi di Perugia, Vincenzo Talesa, che ha sottolineato il proficuo legame con l’ospedale di Perugia.