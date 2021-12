Perugia, dall’ex con la motosega per vedere il figlio: due in ospedale

PERUGIA – Si è presentata in casa del suo ex a San Sisto brandendo minacciosamente una motosega, un piede di porco ed un martello, perchè voleva vedere il figlio, che in quel momento era insieme alla nonna paterna ultraottantenne. Una donna è stata fermata dalla Polizia dopo il gesto, grazie alla segnalazione dei vicini, che pensavano si stesse svolgendo un furto. La donna prima ha smontato la porta d’ingresso, poi avrebbe tentato di allontanarsi con il figlio. L’anziana madre dell’ex marito si è sentita male, tanto che sono dovuti intervenire i sanitari del 118, dopo che in un momento di caos, anche in bimbo si è ferito alla testa.

In ospedale

Per entrambi è stata certificata una prognosi, rispettivamente di 15 e 30 giorni. La polizia, arrivata sul posto in poco tempo, è stata costretta a rimettere ordine, sequestrando immediatamente gli attrezzi utilizzati dalla donna, pure lei portata in ospedale, nei confronti della quale ci sarebbe un precedente per sottrazione di minore.